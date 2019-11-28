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  3. بالفيديو.. اكسيامويي ترفع الستار عن أحدث ساعة ذكية للأطفال بمواصفات خيالية

بالفيديو.. اكسيامويي ترفع الستار عن أحدث ساعة ذكية للأطفال بمواصفات خيالية

بالفيديو.. اكسيامويي ترفع الستار عن أحدث ساعة ذكية للأطفال بمواصفات خيالية
وكالات(صدى):

أعلنت شركة اكسيامويي رفع الستار عن الجيل الثاني من ساعات الأطفال الذكية Mi Watch ، خلال شهر ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته ساعات الجيل الأول .

ومن المتوقع ارتفاع مبيعات تلك الساعات بشكل أكبر ، نظراً لما تتميز به من القدرة على الإتصال يالشبكات ، ووجود شريحة تغني عن الهاتف الخلوي ، وشبكة واي فاي ، و GPS ، ومكبر صوت لتلقي المكالمات ، وسماع موسيقى .

كما أنها تتميز ببطارية لا تحتاج للشحن لمدة 7 أيام متواصلة ، فضلاً عن خصائص أخرى بساعات الكبار .

وحرصت الشركة المنتجة على أن يكون هيكلها متين ومقاوم للصدمات والغبار والماء أيضًاً ، بجانب جودة شاشتها .


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