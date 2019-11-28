بالفيديو.. اكسيامويي ترفع الستار عن أحدث ساعة ذكية للأطفال بمواصفات خيالية

وكالات(صدى):

أعلنت شركة اكسيامويي رفع الستار عن الجيل الثاني من ساعات الأطفال الذكية Mi Watch ، خلال شهر ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته ساعات الجيل الأول .

ومن المتوقع ارتفاع مبيعات تلك الساعات بشكل أكبر ، نظراً لما تتميز به من القدرة على الإتصال يالشبكات ، ووجود شريحة تغني عن الهاتف الخلوي ، وشبكة واي فاي ، و GPS ، ومكبر صوت لتلقي المكالمات ، وسماع موسيقى .

كما أنها تتميز ببطارية لا تحتاج للشحن لمدة 7 أيام متواصلة ، فضلاً عن خصائص أخرى بساعات الكبار .

وحرصت الشركة المنتجة على أن يكون هيكلها متين ومقاوم للصدمات والغبار والماء أيضًاً ، بجانب جودة شاشتها .