«آل الشيخ» يكشف عن رقم فلكي لزوار موسم الرياض في 45 يوم

حمود العنزي(صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن عدد زوار موسم الرياض بعد مرور شهر ونصف فقط على إنطلاقه منذ 11 اكتوبر الماضي .

وقال “الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : الحمد لله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض .. شرفتونا .

واستطاع موسم الرياض جذب الملايين بفعالياته الفنية والثقافية الغير مسبوقة والموجهة لجميع فئات المجتمع بالإستعادة بفناني الملكة وفنانين من دول عربية وفرق عالمية ، ومسابقات ، ومهرجانات وغيرها من البرامج الموزعة على فترة الموسم بأكمله .

الجدير بالذكر أن زوار موسم الرياض تنوعوا ما بين مواطنين ومقيمين وسياح ، مما زاد من موارد الدولة والقاع الخاص من الأنشطة الترفيهية والسياحية وفقاً للرؤية الإقتصادية 2030 .