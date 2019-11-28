«آل الشيخ» يكشف عن رقم فلكي لزوار موسم الرياض في 45 يوم
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن عدد زوار موسم الرياض بعد مرور شهر ونصف فقط على إنطلاقه منذ 11 اكتوبر الماضي .
وقال “الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : الحمد لله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض .. شرفتونا .
واستطاع موسم الرياض جذب الملايين بفعالياته الفنية والثقافية الغير مسبوقة والموجهة لجميع فئات المجتمع بالإستعادة بفناني الملكة وفنانين من دول عربية وفرق عالمية ، ومسابقات ، ومهرجانات وغيرها من البرامج الموزعة على فترة الموسم بأكمله .
الجدير بالذكر أن زوار موسم الرياض تنوعوا ما بين مواطنين ومقيمين وسياح ، مما زاد من موارد الدولة والقاع الخاص من الأنشطة الترفيهية والسياحية وفقاً للرؤية الإقتصادية 2030 .
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