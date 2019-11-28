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انهيار وانقطاع طرق بفيفاء بسبب الأمطار الغزيرة

انهيار وانقطاع طرق بفيفاء بسبب الأمطار الغزيرة
نايف السالم(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة فيفاء أمس الأربعاء في أضرار كبيرة للطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة منها إنهيار طريق “8” غرب المحافظة ، فيما لم تسفر عن أي حالات وفيات ولله الحمد .

وأظهرت صور متداولة انهيار جزء كبير من الطريق ، فيما كانت البلدية والجهات المعاونة تواصل جهودها للتسوية وإزالة المخلفات لفتح الطرق.

وكان محافظ فيفاء ” سفر بن سعد الشهراني ” قد قام بجولة في المحافظة مع مسؤولي الدفاع المدني ووزارة النقل والبلدية للوقوف على أعمال الإصلاح، بينما أكدت إدارة التعليم بالمحافظة استمرار الأسبوع الدراسي لعدم الحاجة إلى التعليق .


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