توصية بزيارة طبيب الأسنان عند ظهور السن الأول للطفل

واشنطن(صدى):

أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال بزيارة الطبيب عند ظهور السن الأول، أي ما بين عمر 6 أشهر وسنة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض فإنه يجب عدم تأجيل زيارة الطبيب نسبة 20% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2:5 سنوات يعانون من تجويف واحد على الأقل بدون علاج.

يمكن أن تساعد الزيارات المبكرة لطبيب الأسنان الأطفال على التغلب على المشكلات قبل تطورها، كما يمكن لطبيب الأسنان تعليم الأمهات الآباء والأمهات كيفية رعاية أسنان أطفالهم وتبني عادات جيدة.

وعادة ما تكون الزيارة الأولى لطبيب الأسنان في عمر السنة بسيطة للغاية، حيث تتضمن فحصا للنمو الطبيعي والتحقق من التجاويف والكثير من التعليمات للعائلة حول الوقاية من تجويف الأسنان.

وتشمل معلومات حول النظام الغذائي وتنظيف الأسنان واستخدام معجون أسنان بالفلورايد ومنع البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، كما أن مشاكل أسنان الطفل قد تؤثر على التغذية والكلام، و يمكن أن تؤثر التجاويف علي نمو الأسنان الدائمة.