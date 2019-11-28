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أخطاء شائعة تؤدي لتعرض «حاسوبك» للتلف

أخطاء شائعة تؤدي لتعرض «حاسوبك» للتلف
وكالات(صدى):

يرتكب العديد من مستخدمي الحواسيب بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي لتلف أجهزتهم؛ وسنستعرض أبرز هذه الأخطاء بهذا التقرير.

– تلف أقراص HDD المخصصة لتخزين البيانات فيها؛ بعد تعرّض الحاسوب لصدمة قوية أو تحريكه بعنف؛ كون هذه الأقراص تحوي أجزاء ميكانيكية كثيرة بداخلها.

– وضع الحاسوب بطريقة لا تسمح للهواء بالمرور عبر فتحات التهوية الخاصة بمراوح نظام التبريد؛ فترتفع درجات حرارة المعالج واللوحة الأم للجهاز أثناء العمل.

– تعريض الأجهزة لتيار كهربائي غير منتظم أو متقطع؛ ويُنصح دومًا بوصل الحاسوب بالتيار عبر أجهزة تنظيم لشدة التيار.

– نقل أو حمل ” الحاسوب ” بطريقة غير صحيحة؛ فالعديد من الحواسب المحمولة تنفصل شاشتها عن الهيكل الأساسي عند رفعها من الشاشة.


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