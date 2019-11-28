يوتيوب تعيد نشر أغنية «انساي» بعد حل الأزمة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعادت إدارة موقع “اليوتيوب” الديو الغنائي بين النجمين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، “انساي” إلى قناة الأول مجددًا وذلك بعد 3 أسابيع من حجبها.

ويأتي عودة الكليب مرة أخرى بعدما تمت تسوية الأمور المادية وحقوق الملكية الفكرية بين محمد رمضان والشركة المنفذة لإنتاج الكليب، وذلك عقب تقديم الشركة بلاغًا ضد الثنائي رمضان ولمجرد لحفظ حقوقهما في الكليب.

ورأى الجمهور مجددًا فيديو كليب الأغنية بعدما ظهرت على موقع “اليوتيوب” بنفس عدد المشاهدات السابقة وقت حذفها، حيث كانت تتخطى الـ180 مليون مشاهدة.

وكان محمد رمضان تابع بنفسه حل هذه الأزمة، حيث سافر محامي رمضان للشركة وعقد معهم جلستي عمل أنهتا الإشكال بينهما بالحل النهائي، حيث أن المشكلة كانت بسيطة للغاية ولكن الشركة المنفذة لإنتاج الكليب صعدت الأمر إلى أن تم الحل.