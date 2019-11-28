أخر مستجدات واقعة دهس مواطن قبل 43 عامًا بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية القبض على أحد مرافقي سائق دهس مواطنًا قبل 43 عامًا في الطائف، تكشفت تفاصيل الواقعة.

واعترف مرافق السائق، بأنهما أوقفا المركبة بجوار سوق المواشي قديمًا في حي أم السباع، ثم اتبعا سياسة التواري عن الأنظار، على أن ينتهي الأمر.

وأشار إلى أنهما هربا قبل مباشرة الجهات الأمنية موقع الحادث، لافتًا إلى أنهما حينها كانا يقودان مركبة موديل 1976.

وكانت إدارة مرور الطائف قد استدعت مرتكب الحادث وهو الآن في عمر الـ 75 عام، واعترف بفعلته، وأحيل للمحكمة الشرعية لاتخاذ اللازم بحقه.

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