ردة فعل مدير تعليم تبوك تجاه قائد مدرسة غير موجود بمكتبه  

محمود البلوي(صدى):

أعرب إبراهيم العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، عن إعجابه وفخره بقائد مدرسة، جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة ومبادرته بتدريس الطلاب مواد اللغة العربية.

وأشاد العمري بتفاعل القائد وتقديمه مثالاً رائعًا في الإخلاص في عمله، وإيثار مصلحة الطلاب.

يُذكر أن الوصف الوظيفي لقائد المدرسة -بحسب مسودة الدليل التنظيمي للمدرسة الذي وضعته وزارة التعليم للاستفتاء قبل اعتماده، يشمل 27 فقرة من المهام والمسؤوليات الوظيفية للقائد التربوي، من ضمنها حضور دروس المعلمين وفق جدول يعتمده، ويقوم بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة.