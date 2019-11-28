عصابة تجبر طفلة على ممارسة أعمال منافية للآداب

أبوظبي(صدى):

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة 3 آسيويين جلبوا، فتاة لم يتجاوز عمرها الـ17 عامًا وأجبروها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت العصابة قد خدعت الطفلة بتوفير فرصة عمل لها في أحد الصالونات النسائية، ثم باعوها إلى أحد الأشخاص مقابل 8000 درهم.

واتهمت النيابة العامة أحد المتهمين الثلاثة بهتك عرض الطفلة بالإكراه، مستغلاً ضعفها وخوفها.