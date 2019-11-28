وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان..محطات الوقود تبدأ إضرابًا مفتوحًا

وكالات(صدى):

تبدأ محطات الوقود في لبنان، اليوم الخميس، إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد، وذلك بعد الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار – الضروري لاستيراد الوقود – في السوق الموازية.

وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 % عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار.