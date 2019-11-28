ردود عنيفة من السيدات ضد «عبده خال» بعدما طالبهن بالاحتفاظ بصورهن قبل التجميل

عادل الحربي(صدى):

أثار الكاتب عبده خال جدلا واسعًا، بعد تغريدة له، طالب فيها من كل فتاة بالاحتفاظ بصورة شخصية لها قبل عمليات التجميل حتى إذا جاء العريس الموعود صارحته بأن شكلها هذا هو.

وقال خال: «فإن قبل العريس تم استكمال العقد، وإن رفض عليها البقاء في حالة انتظار إلى أن يأتي عريس الغفلة، الذي سيتزوج شكلاً مستحدثاً قابل للانهيار أو التساقط أو التلاشي».

وبعد الهجوم عليه من قبل البعض، علق الكاتب قائلا: «الردود العنيفة – تحديدًا من السيدات- تؤكد أني وضعت الملح على الجرح».

وتابع: «أهو قليل من الملح فعل الفعايل كيف لو أمضيت في مشروعي القادم عن بشاعة القادمات من السيدات الجدد؟؟ البشاعة أن تتخلى عن ذاتك».