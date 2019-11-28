مريض من ذوي الاحتياجات دخل المستشفى لضيق التنفس وخرج بغيبوبة

تركي السالم(صدى):

اشتكت أسرة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في جازان، إلى وزارة الصحة، إهمال أحد المستشفيات، والتسبب في دخوله في غيبوبة بعدما كان يعاني من ضيق تنفس فقط.

وأوضح شقيق المريض أن الأطباء أبلغوه بأنه يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لتركيب أنبوب، كإسعاف أولي قبل أن يتم نقله لمستشفى آخر أكثر إمكانات.

وأشار إلى أنه بعد إجراء العملية لم يتم النقل كما وعد الطبيب، وتم إدخاله بعد ذلك إلى قسم التنويم في المستشفى لمدة 13 يومًا.

ولفت إلى أنه بعدها دخل شقيقه في غيبوبة، وتم تحويله بعد ذلك إلى مستشفى الملك فهد قبل أن ينقل للعناية المركزة.