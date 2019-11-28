نادين البدير للمشككين في جنسيتها: «على مراهقي تويتر تحملي وتحمل أني سعودية»

أميرة خالد(صدى):

أعربت الإعلامية نادين البدير عن استياءها الشديد من تشكيك البعض في جنسيتها، بعدما اتهمت بأنها أجنبية ومنحت الجنسية السعودية.

وقالت البدير: «‏معروف أني سعودية من مدينة العلا الحبيبة، وأتشرف بالإمارات، بلد عشت فيه لسنوات».

وتابعت: «أنا سعودية أبًا عن جد، لم تبقَ جنسية إلا وزعموا أني أحملها، لكن على المتشددين ومراهقي تويتر تحملي وتحمل أني سعودية وابنة بلدهم وأحمل فكرًا مختلفًا عنهم، هذا قدرهم وهذا قدري».

يذكر أن نادين البدير دائما ما تتعرض للانتقادات بسبب ما تحمله من أفكار واتجاهات يصفها البعض بأنها غريبة على المجتمع.