تفاصيل جديدة بشأن مقتل سيدة في غرفة نومها بجازان

على خلفية العثور على سيدة متوفاه في غرفة نومها بجازان إثر تعرضها لطلق ناري في الرأس، قررت الجهات الأمنية إيقاف زوج القتيلة رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل الواقعة المروعة، وملابستها، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات.

وأوضح الأهالي أن الطفل الذي كان ينام إلى جوار والدته القتيلة وجد في انهيار نفسي ورعب وسط جهود لمحاولة تهدئته مما تعرض له.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا قد باشرت أمس حادثة مقتل زوجة مواطن -أجنبية- داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة.

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