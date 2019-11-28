نقل هداف تشيلسي إلى المستشفى مباشرة عقب إصابته في الملعب (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن نقل تامي إبراهام مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي مباشرة إلى المستشفى، مساء أمس الأربعاء.

جاء ذلك بعد إصابته في بطنه، بعد تعادل تشيلسي مع فالنسيا بهدفين لكل منهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير، أن إبراهام انتقل للمستشفى مباشرة بدلا من تلقي العلاج في غرفة خلع الملابس، إذ صرّح جو كول لاعب تشيلسي السابق: « هذا مؤلم. إنه يعاني الكثير من الألم».

وأضاف: «تامي ليس من نوعية اللاعبين الذين يشتكون من أي إصابة. إن إصابته مؤلمة حقا وهو يحب أن يلعب دائمًا».

وكان إبراهام، قد سقط على الأرض ومكث فترة طويلة لتلقي العلاج أثناء اللقاء الذي تم خوضه أمس الأربعاء.