وظائف شاغرة بتخصصي الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومجمع إرادة للصحة النفسية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية، مساعد أخصائي مسجل الأورام: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الصحية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، مرشد ديني: درجة البكالوريوس في تخصص الدراسات الدينية.

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