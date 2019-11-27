وظائف شاغرة بمستشفى دله

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مستشفى دله، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى دله في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مشغل لوحة مفاتيح الهاتف: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ممرض: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أخصائي خدمات قسم التعقيم المركزي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم، منسق خدمات مرضى: شهادة الثانوية العامة.

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