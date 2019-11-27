بعد الهزيمة أمام الكويت .. رينارد: لا ننسى أننا لعبنا بلاعبين شباب

ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي إيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن نتيجة المباراة أمام الكويت في خليجي 24 ، لم تكن إيجابية.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي: «نتيجة المباراة ليست إيجابية بالنسبة لنا، كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا».

وأضاف: «ولا ننظر فقط لنتيجة المباراة وحدها، علينا أن لا ننسى بأننا لعبنا بلاعبين شباب دون العشرين عاما وكانوا حاضرين بشكل جيد فنيا».

وتابع: «لازلنا في دائرة المنافسة فتركيزنا الآن أتجه نحو المباراة الثانية التي سنعمل عليها من أجل العودة».

وخسر الأخضر أمام الكويت، في أول لقاءاته ببطولة كأس الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح أخيرًا في ترتيب مجموعته.