إنشاء مدرسة قيادة السيارات بعسير لتكون إحدى أكبر مدارس تعليم القيادة بالمملكة

محمد بن طحيطح(صدى):

يتابع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير يومياً مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير والتي سبق أن أعلن سموه عن إنشائها في وقتٍ سابق.

وأوضح الدكتور أسامه الحيزان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها؛ فيما سيبدأ مقاول المشروع في أعمال البناء خلال العشرة أيام القادمة؛ وسيكون العمل على فترتي عمل يومياً لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة ” تطوير ” لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70,000متر مربع ستكون واحدة من كبريات مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور والمطبقة في جميع مدارس “تطوير”، وتم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية تُعد إحدى أكبر الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات؛ كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.

وقدم الدكتور الحيزان شكره لسمو أمير منطقة عسير الذي كان يتواصل معهم ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي بشكل يومي؛ وسهّل العديد من العوائق وذلّل الكثير من الصعاب التي واجهتهم؛ وذلك سيكون دافعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد بإذن الله.