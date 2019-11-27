بالأرقام.. تطورات الإقبال على اكتتاب الأفراد

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة سامبا كابيتال، مدير اكتتاب أرامكو عن النتائج الأخيرة لاكتتاب الأفراد.

وقالت إنه وحتى تمام الساعة الثامنة مساءً من تاريخ 27 نوفمبر 2019م، بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3,717,666 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهم والتي تمثل 32,570,124,160 ريال سعودي.

ولفتت إلى أن قبل اليوم الأخير من انتهاء اكتتاب الأفراد بلغت التغطية 102%.

وأوضحت نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد، والتي جاءت كالتالي: الهاتف المصرفي: 1.60%، الصراف الآلي: 23.03%/ المصرفية الالكترونية: 38.08% ، الفروع: 37.29%.

يذكر أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو غدًا الخميس،1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.