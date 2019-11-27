النيابة العامة : احذر من أي طلب باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك

علي القحطاني(صدى):

حذرت النيابة العامة من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي.

وأضافت : فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال.

في حين أكدت النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة ملايين ريا أو بكلتا العقوبتين وإذا اقترنت الجريمة بـ ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أواستخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر.