خارجية تركيا: «لم نشتري الصواريخ الروسية لوضعها في العلبة»
رد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، على مطالب واشنطن بعدم تشغيل البطاريات التي تسلمتها من موسكو.
وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: أنت لا تشتري منتجًا لإبقائه في العلبة، لدينا احتياجات.
وكان شراء الأتراك بطاريات إس-400، منظومة الدفاع الروسي المضاد للطائرات والصواريخ،أثار التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أمس أنه من المقلق أن تركيا بدأت في اليوم السابق اختبار المنظومة جزئيًا، وحض أنقرة على ” تجنب التشغيل الكامل “ للنظام الروسي.
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