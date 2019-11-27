خارجية تركيا: «لم نشتري الصواريخ الروسية لوضعها في العلبة»

وكالات(صدى):

رد وزير الخارجية التركي ‎مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، على مطالب واشنطن بعدم تشغيل البطاريات التي تسلمتها من موسكو.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: أنت لا تشتري منتجًا لإبقائه في العلبة، لدينا احتياجات.

وكان شراء الأتراك بطاريات إس-400، منظومة الدفاع الروسي المضاد للطائرات والصواريخ،أثار التوتر بين أنقرة وواشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أمس أنه من المقلق أن تركيا بدأت في اليوم السابق اختبار المنظومة جزئيًا، وحض أنقرة على ” تجنب التشغيل الكامل “ للنظام الروسي.