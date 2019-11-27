خطوات تحديد استخدام تطبيقات معينة على أجهزة أبل

واشنطن(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، كيفية تحديد استخدام تطبيقات معينة على أجهزة أبل،حي يتم بعد ذلك إغلاقها بشكل تلقائي وطلب المستخدم بإدخال رمز المرور.

وقالت الهيئة عبرحسابها عبر ” تويتر “: أولًا يمكن الذهاب إلى الإعدادات – مدة استخدام الجهاز – حدود التطبيق – إضافة حد .

وأضافت : تظهر التطبيقات تحت فئات يتم اختيار التطبيق أو التطبيقات المراد تقنين استخدامها وتحديد مدة استخدامخا وسيتم طلب رمز المرور خاص بمدة استخدام الجهاز للسماح بالاستمرار في الاستخدام.