سمو ولي العهد يدعو الإمارات لتكون ضيف شرف خلال قمة العشرين المقبلة

نايف السالم(صدى):

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في كلمته خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الإمارات إلى أن تكون ضيف شرف في قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تستضيفها المملكة.

وقال خلال كلمته: يسرنا وجودنا بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي الذي يعد منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بينهما.

وأضاف سموه وفقًا لوكالة أنباء الإماراتي: كما أنني سعيد أن أكون بينكم وبلدنا الثاني يستعد للاحتفال بذكرى الاتحاد الغالية علينا جميعا، ونستذكر همم الرجال الذين بدأوا مسيرة التنمية التي نرقى بها اليوم إلى آفاق جديدة، إن العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم وقضاياهما .

وتابع: أن عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين، وتكامل ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” و ” رؤية الإمارات 2021 ” اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين – بحول الله – لشعبيهما الشقيقين وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة .

وقدم سموه الدعوة إلى دولة الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تتولى المملكة رئاستها.