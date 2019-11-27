مفاجأة .. مرشح ثالث يظهر لخلافة توخيل في سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

في مفاجأة صادمة وضع نادي باريس سان جيرمان الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ في قائمة المرشحية لقيادة بطل فرنسا في الموسم المقبل.

وكانت أشارت تقارير صحفية إلى إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للإطاحة بمدربه الألماني توماس توخيل، في حالة عدم تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وقال موقع Le10sport الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان أقحمت اسمًا ثالثًا للمرشحين لخلافة توخيل في مقعد القيادة الفنية للفريق وهو سيميوني، بجانب كلا من: الأرجنتيني ماوريسيو بوركيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي المقال من منصبه مؤخرًا، والإيطالي ماسيليمانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق.

وأضاف الموقع الفرنسي: المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 49 عامًا، والذي قضى 8 سنوات في أتلتيكو مدريد، سيكون على رأس المرشحين لقيادة باريس سان جيرمان، في ظل نهاية عقده رفقة الروخي بلانكوس في صيف 2020، وبالتالي فإن إدارة النادي الفرنسي لن تكون ملزمة بفك الارتباط بينه وبين ناديه.