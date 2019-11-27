لحظة وصول أنطوني جوشوا وآندي رويز للمملكة قبل المواجهة الثأرية

نواف السالم(صدى):

استقبلت المملكة، اليوم الأربعاء، الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا ونظيره المكسيكي آندي رويز؛ استعدادًا للمواجهة الثأرية بينهما.

ويلتقي الثنائي في السابع من ديسمبر المقبل في مواجهة ستقام في مدينة الدرعية التاريخية.

وستشهد الدرعية نزال بطولة العالم المرتقب للوزن الثقيل للملاكمة، بين حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه حامل اللقب السابق أنطوني جوشوا، حيث يحاول جوشوا استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.