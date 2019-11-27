خليجي 24 .. هزيمة مخيّبة للأخضر أمام الكويت

ماجد محمد(صدى):

افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لقاءاته في بطولة كأس الخليج، بالهزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أحمد الظفيري الهدف الأول للكويت في الدقيقة 43، ثم عزز سامي الصانع التقدم في الدقيقة 45+1، ومبارك الفنيني في الدقيقة 90.

وحفظ فراس البريكان ماء وجه الأخضرـ بتسجيله هدفًا في الدقيقة 90+6، خلال الوقت القاتل.

وتصدر الكويت مجموعته بـ3 نقاط، وجاء البحرين ثانيًا ثم عمان بنقطة لكل منهما، والأخضر أخيرًا بدون نقاط.