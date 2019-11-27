خليجي 24 .. هزيمة مخيّبة للأخضر أمام الكويت
افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لقاءاته في بطولة كأس الخليج، بالهزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأحرز أحمد الظفيري الهدف الأول للكويت في الدقيقة 43، ثم عزز سامي الصانع التقدم في الدقيقة 45+1، ومبارك الفنيني في الدقيقة 90.
وحفظ فراس البريكان ماء وجه الأخضرـ بتسجيله هدفًا في الدقيقة 90+6، خلال الوقت القاتل.
وتصدر الكويت مجموعته بـ3 نقاط، وجاء البحرين ثانيًا ثم عمان بنقطة لكل منهما، والأخضر أخيرًا بدون نقاط.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1499 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب
محمد[ عدد التعليقات: 3380 ] نشر منذ 31 دقيقة
منتخب النصر بالشوط الاول ضيعو 3 اهداف
الواقع[ عدد التعليقات: 7441 ] نشر منذ 20 دقيقة
تمثيل الوطن يجب أن يكون على أعلى مستوى وروح قتالية والمدرب هذا سباك لقد أنهى خط الهجوم تمام لايوجد مهاجمين كل الفريق دفاع ووسط اذا النتيجة صفر وسقوط مع الأسف الشديد هذه الحالات تتكرر في كل المباريات منذ كأس العالم إلى الآن لدينا 152 نادي عاجز تجد 3 مهاجمين من بين هؤلاء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15625 ] نشر منذ 15 دقيقة
قليلة 3 اهداف … المفروض 6 او 7
منتخب ضعيف لا روح ولا حماس