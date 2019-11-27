على غرار شيرين.. منة شلبي تٌقبل يد معجب قبل رأسها

القاهرة(صدى):

أقبلت الفنانة منة شلبي على تقبيل يد أحد معجبيها خلال الندوة التي أقيمت احتفالا بهاعلى هامش مهرجان القاهرة السينمائي على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت منة في مقطع فيديو متداول ، بعد انتهاء الندوة وهي تقبّل “يد” أحد معجبيها، حيث ظهر وهو يقوم بالسلام عليها وتقبيل يدها، ثم أهداها باقةً من الورود.

وجلست منة على ركبتيها لكي تكون بمحاذاة المعجب للتعبير له عن امتنانها لتقديره لها ، وقام المعجب بتقبيل رأسها، فما كان منها إلا أن قبّلت يده قبل أن ينصرف عنها.