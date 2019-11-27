السجن15 سنة.. الظروف المشددة لعقوبات جرائم غسل الأموال

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة،اليوم الأربعاء، الظروف المشددة لعقوبات جرائم غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.

وقالت النيابة : يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة ملايين ريا أو بكلتا العقوبتين.

وأضافت : وإذا اقترنت الجريمة بـ ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أواستخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر.

وتابعت : أو استغلال قاصر ومن في حكمهه وارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.