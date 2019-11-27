السجن15 سنة.. الظروف المشددة لعقوبات جرائم غسل الأموال
أوضحت النيابة العامة،اليوم الأربعاء، الظروف المشددة لعقوبات جرائم غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.
وقالت النيابة : يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة ملايين ريا أو بكلتا العقوبتين.
وأضافت : وإذا اقترنت الجريمة بـ ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أواستخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر.
وتابعت : أو استغلال قاصر ومن في حكمهه وارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
اترك تعليقاً