صحة الرياض تحتفي بمنشآتها المتميزة

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري نظمت إدارة الجودة احتفال يوم الجودة صباح اليوم الاربعاء تحت شعار (مائة عام من الجودة …..نحو الجيل الرابع من الجودة) .

حيث حقق المركز الأول لهذا العام مستشفى الملك خالد بالمجمعة , فيما حقق مجمع إرادة للصحة النفسية المركز الثاني, وحاز مستشفى عفيف على المركز الثالث على مستوى المستشفيات ، فيما حققت إدارة الرعاية الصيدلية المركز الأول على مستوى الإدارات تلتها إدارة الخدمات العلاجية عن برنامج فحص العين, وحلت الصحة العامة في المركز الثالث . وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بأهمية البرنامج في نشر ثقافة الجودة وتحفيز العاملين وضمان استمرارية العمل على مثل هذه البرامج داخل منشآت القطاع الصحي ، مؤكداً ان الهدف الاسمى من مثل هذه البرامج هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم .

وأشار أن صحة الرياض تسعى جاهدة لتحقيق اهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتهم الاستراتيجية في مجال الجودة ، وسلامة المرضى وان هناك الكثير من المبادرات ، ومشاريع التحسين على مستوى مديرية الشئون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها ، وذكر بان تشجيع مثل هذه المبادرات وإبرازها مهم جدا لضمان نجاحها واستمرارية العمل بها بل وإمكانية تعميمها والاستفادة من التجربة بشكل اوسع في منشآت اخرى . من جانبه قال مدير ادارة الجودة بصحة الرياض د ابراهيم المالكي في كلمته الى اهمية ترسيخ ثقافة الجودة ودعم وتشجيع برامجها وأنشطتها ، واستعرض واقع الجودة وسلامة المرضى على مستوى المنطقة والنظرة المستقبلية ، وفي معرض حديثه عن شعار اليوم وهو ” مائة عام من الجودة نحو الجيل الرابع من الجودة) ” .

مشيداً بالدعم الذي تجده هذه البرامج من قيادات الوزارة والقيادات في ” صحة الرياض ” ، ونوه على ان تبني هذه القيادات للجودة هو العامل الرئيسي في نجاح هذه الانشطة وتحقيقها لأهدافها الموضوعة وتلمس احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة ، وركز على اهمية الدعم والتحفيز في ترسيخ ثقافة الجودة مستشهدا بدور جائزة التميز في مشاريع التحسين في نشر هذه الثقافة على مستوى ” صحة الرياض ” والمنشآت الصحية التابعة لها . حضر الحفل مساعدي المدير العام والقيادين في المديرية العامة للشؤون الصحية ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية, وتضمن الاحتفال العديد من الانشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة وعرض لقصص النجاح على مستوى المنطقة في مجال الجودة وتحسين الاداء ، وتضمنت الفعاليات برنامج التميز في مشاريع تحسين الاداء داخل المنشآت الصحية كأحد ابرز الفعاليات التي تم البدء بها في قبل عدة اعوام ، ويهدف البرنامج الى نشر ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والاقتباس من المنشآت الصحية التي تنفذ بعض البرامج والأنشطة بشكل جيد ، وكذلك تشجيع ودعم برامج وأنشطة الجودة داخل المستشفيات والمراكز وإدارات المديرية المختلفة ، بالإضافة الى إذكاء روح التنافس الايجابي ونشر وتعميم أنشطة الجودة المطبقة بشكل جيد في بعض المنشآت . ويستهدف البرنامج جميع ادارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض .