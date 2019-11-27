  • الأربعاء 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الحصيني عن طقس إجازة الأسبوع «اكشتوا واحتاطوا»

الحصيني عن طقس إجازة الأسبوع «اكشتوا واحتاطوا»

الحصيني عن طقس إجازة الأسبوع «اكشتوا واحتاطوا»
الرياض(صدى):

أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، خارطة نشرة لطقس إجازة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الحصيني: « السحب الممطرة مساء اليوم الأربعاء على أجزاء من حائل والشمالية والجوف متوقع توسع الحالة لتشمل القصيم وشمال الشرقية والكويت».

وأضاف: «طقس إجازة الأسبوع من4/1 الى1441/4/3هـ جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاً، أكشتوا وأحتاطوا الأماكن المفتوحة».

وتابع: «ملابس شتوية متوسطة على الرياض والقصيم والشمالية والحوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، شتوي خفيف على المدينة والشرقية، السواحل الغربية مكة ملابس ربيعية» .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *