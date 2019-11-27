الحصيني عن طقس إجازة الأسبوع «اكشتوا واحتاطوا»
أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، خارطة نشرة لطقس إجازة نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الحصيني: « السحب الممطرة مساء اليوم الأربعاء على أجزاء من حائل والشمالية والجوف متوقع توسع الحالة لتشمل القصيم وشمال الشرقية والكويت».
وأضاف: «طقس إجازة الأسبوع من4/1 الى1441/4/3هـ جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاً، أكشتوا وأحتاطوا الأماكن المفتوحة».
وتابع: «ملابس شتوية متوسطة على الرياض والقصيم والشمالية والحوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، شتوي خفيف على المدينة والشرقية، السواحل الغربية مكة ملابس ربيعية» .
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