أمير منطقة الرياض يشكر المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا

سعيد العجل(صدى):

تلقى المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس الشركة الحديثة للتكنولوجيا خطاب شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك نظير دعمه لجمعية خيرات.

وثمن الأمير فيصل بن بندر للمهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا دعمه لمشاريع الجمعية، ومساندتها للقيام بدورها المهم في الحد من هدر الطعام.

جاء ذلك بعد ان حضر سموه توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية خيرات لحفظ النعمة والشركة الحديثة للتكنولوجيا، والتي تهدف لدعم مشاريع الجمعية بكافة فروعها بمدينة الرياض.