احتجاب نادر بسماء المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة نادر ستشهدها سماء الوطن العربي.

وقال «أبوزاهرة»: «تشهد سماء السعودية والوطن العربي يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 ظاهرة نادرة حيث سيتحرك القمر أمام كوكب المشتري ويحجبه بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب، إلا أنها غير مرئية نظرا لحدوثها في سماء النهار حيث يطمس ضوء الشمس بقية الأضواء الطبيعية في قبة السماء».

وأضاف: «وستكون الظاهرة بسماء مدينة جدة من الساعة 1:04 بعد الظهر ( 10:04 صباحا بتوقيت غرينتش) مع بداية حركة القمر أمام المشتري وإلى بداية ظهور الكوكب من خلف القمر عند الساعة 2:39 بعد الظهر ( 11:39 صباحا بتوقيت غرينتش)».