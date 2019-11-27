بالفيديو.. غواصون يحتفلون بالهلال تحت أعماق البحر الأحمر

ماجد محمد(صدى):

احتفل 7 غواصين بتحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019، تحت مياه البحر الأحمر بمدينة جدة.

وأظهر مقطع فيديو، الغواصين يرفعون شعار النادي تحت عمق 59 قدما، بالإضافة إلى يافطة فيها صور اللاعبين ومجسم لكأس آسيا.

وتوج الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي للمرة الأولى في نسختها الجديدة بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز في طوكيو.