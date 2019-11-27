حقيقة تسبب مولود في موت والدته بعد أن اكل احشائها

أميرة خالد(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة رسالة متداولة بعنوان «مولود في بنغلادش تسبب في موت والدته بعد أن أكل أحشائها».

وقالت الهيئة : لا صحة للرسالة المتداولة بعنوان «مولود في بنغلادش تسبب في موت والدته بعد أن اكل احشائها»، والفيديو الحقيقي لطفل يعاني من مرض جلدي وراثي بأسم Harlequin Ichthyosis.

وأضافت : القصة من وحي الخيال وغير صحيحة وهذا مرض وراثي يؤثر بشكل رئيسي في الجلد حيث يولد الطفل المصاب قبل الآوان بطبقة جلدية بيضاء سميكة تغطي معظم الجسم وتؤدي لتصلب الجلد وعدم مرونته.