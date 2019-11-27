وظائف شاغرة بشركة المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عن وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في مدينة حائل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل جودة نظم المعلومات (للرجال/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها، فني ضمان الجودة- مختبر (للرجال/ حائل): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (علوم الأغذية، أساليب المختبر)، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي الوثائق (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو اللغة الإنجليزية)، أو أي مجال ذي الصلة.

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