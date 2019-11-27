أوباميانغ يُشعل المنافسة بين البرسا والريال

نواف السالم(صدى):

دخل برشلونة وغريمه ريال مدريد في صراع جديد على اللاعب ، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي.

ووضع ناديي الدوري الإسباني اللاعب على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، حسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقد أوباميانغ مع أرسنال ينتهي في ختام الموسم المقبل، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه.

وكانت صحيفة ديلي اكسبريسالبريطانية، قالت أمس الثلاثاء، إن استمرار أوناي إيمري كمدير فني لأرسنال، يدفع ثنائي هجوم الفريق أوباميانغ وأليكسندر لاكازيت للتفكير في الرحيل عن صفوف الغانرز.