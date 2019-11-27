روحاني يتبرأ من أزمة البنزين ويورط خامنئي

نايف السالم(صدى):

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني ، على أزمة أسعار البنزين التي اشتعلت في البلاد مؤخرًا وسببت فوضى عارمة.

وقال إنه لم يكن على علم مسبق بقرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، والذي جرى تطبيقه في 15 من نوفمبر الجاري.

وتابع في كلمة خلال اجتماعه مع الحكومة المحلية في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم الأربعاء: تركت الأمر لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ومجلس الأمن القومي منذ حوالي شهر إلى 40 يومًا بالكامل لتحديد قضية سعر البنزين.

وأضاف : الحكومة حصلت على موافقة من قبل المرشد علي خامنئي بشأن رفع أسعار البنزين على الرغم من معارضة البرلمان، مؤكدًا أن عائدات هذه الزيادة سيتم دفعها للشعب.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت على إثر القرار، اعتبر روحاني أن العدو نجح في الإخلال بالأمن العام لمدة 48 ساعة فقط، وكان يتصور أن الأزمة ستطول لأشهر وستحدث حربًا داخلية في إيران.