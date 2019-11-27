بالفيديو.. براءة مريم حسين وصالح الجسمي يعلن اللجوء للاستئناف

أميرة خالد(صدى):

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن تفاصيل جديدة حول قضيته هو والفنانة مريم حسين، موضحًا أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكمًا يقضي بإدانة الطرفين بالسب والقذف.

وأوضح «الجسمي» أنه تم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفةً بينه وبين مريم حسين، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة وإغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، على أن تدفع مريم حسين غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي.

وأَضاف في مقطع فيديو على «سناب شات» أنه سيذهب مباشرةً إلى المحكمة لتسديد الغرامة وتسليم هاتفه المحمول، على أن يقوم باستئناف جميع الأحكام الصادرة بعد ذلك.

كما أشار إلى أن المحكمة قضت ببراءة مريم حسين من القضية الرئيسية والتي تتمثل في تهمة التصوير، لكنه حكمًا ابتدائيًا يحق له الاستئناف لاحقًا.

وأصدرت محكمة جنح دبي في وقت سابق، حكمًا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين 3 أشهر والإبعاد عن الإمارات؛ بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية وبراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في القضية ذاتها، فيما أكد الأخير على عدم قبوله وساطة أحد للتنازل عن حقه في القضية.

واشتعلت الأزمة بين الطرفين، العام الماضي عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بـ«الإباحي»، ليدخا منذ ذلك الوقت في صراعات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: سبب غياب مريم حسين وخطوات عودتها