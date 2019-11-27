موعد عودة خماسي النصر المٌصاب

نواف السالم(صدى):

كشف نادي النصر عن الفترة التي سيحتاجها خماسي الفريق الأول لكرة القدم المصابين إلى الملعب.

والمصابين هم : حمد المنصور، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله الخيبري، و عبدالله مادو ومدة العلاج التي يحتاجونها.

ونشر النصر التقرير الطبي الخاص باللاعبين الصادر عن الشريك الطبي عبر حسابهم على ” تويتر”، تبين حاجة المنصور إلى مدة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من تمزق للعضلة الخلفية للفخذ، و حاجة زميله عبدالله الجبرين لنفس المدة لتشابهما في الإصابة التي تعرضا لها خلال تدريبات الفريق.

ويحتاج عبدالرحمن العبيد إلى فترة علاج تأهيلي وطبيعي لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع للتعافي من إصابة تمزق في عضلة الساق تعرض لها خلال مشاركته مع الأخضر، وزميله عبدالله الخيبري لمدة ما بين 3 إلى 4 أسابيع من تمزق في العضلة الخلفية.

ويجري عبدالله مادو كشفاً طبياً للتأكد من نوع الإصابة، بعد أن شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام الوحدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.