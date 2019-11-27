بالصور.. النصر يـواصل تدريباته في مدينة «جبـل علي»

طلال الغامدي(صدى):

واصل فريق النصر اليوم الأربعاء، تدريباته في معسكره الذي يقام في مدينة جبل علي الإماراتية.

واشتملت التمارين على تمارين متنوعة وجري حول الملعب ومناورة كروية وتمارين لياقية، بدأت بالجري حول الملعب.

وقسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تمارين كروية متنوعة حيث قسم المدرب اللاعبين لثلاث مجموعات تجري اثنين منها مناورة على منتصف الملعب وتتبادل الأدوار فيما بينها.

وتواجد في العيادة الطبية بمقر إقامة الفريق في جبل على الخماسي عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وعبدالعزيز الجبرين وحمد آلمنصور وعبدالله الخيبري.