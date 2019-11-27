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الواتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق برسائل ذاتية التدمير

الواتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق برسائل ذاتية التدمير
واشنطن(صدى):

أطلق تطبيق ” واتساب ” ميزة جديدة مهمة قد تغير من طريقة استخدامه في الدردشة، وذلك بإصدار تحديث تجريبي جديد لنظام التشغيل ” أندرويد ” ، ويتعلق بميزة الرسائل ذاتية التدمير.

وتسمح هذه الميزة، التي كانت تُسمى سابقاً ” اختفاء الرسائل ” ، للمستخدمين بضبط حذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة.

وتشمل الخيارات الجديدة لحذف الرسائل ” ساعة واحدة “، ” يوم واحد ” ، ” أسبوع واحد “، ” شهر واحد “، و ” سنة واحدة “.

ويحمل الإصدار التجريبي رقم النسخة 2.19.348، ويُثبت عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر غوغل بلاي.


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