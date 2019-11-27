مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يختتم فعاليات أسبوع تلاحم الشمال

رافع فريح(صدى):

اختتم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أسبوع تلاحم بمنطقة الحدود الشمالية وقافلة تلاحم بعد تنفيذ جملة من الفعاليات الحوارية الكثيفة وتنفيذ مسيرة بالدراجات النارية في شوارع عرعر ، والذي أقامه المركز خلال الفترة ما بين 24 – 27 نوفمبر 2019م، الموافق 27- 30 ربيع الأول 1441هـ، بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي والفاعلين وأفراد المجتمع، وذلك بالنادي الادبي في عرعر.

وكان تنظيم أسبوع التلاحم الوطني في منطقة الحدود الشمالية استمراراً للمسيرة الناجحة لبرنامج تلاحم الذي نظمه المركز في ست مناطق ، تحقيقاً لرؤيته بنشر وترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي، وتعزيز قيم التعايش والتنوع والاعتدال والتسامح والتلاحم الوطني، والمحافظة على كل ما يهدد وحدة النسيج المجتمعي.

ويهدف أسبوع التلاحم الوطني الذي أستمر أسبوعاً إلى المحافظة على الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني، واستنهاض دور العلماء والمثقفين لتعزيز مفاهيم وممارسات الحوار وقيم التسامح للمحافظة على اللحمة الوطنية، إضافة إلى خلق مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن وتعزز مفاهيم التلاحم الوطني، فضلا عن تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح.

وتضمنت فعاليات أسبوع التلاحم الوطني التي استهدفت جميع الفئات العمرية والتوجهات والاهتمامات المختلفة، عددا من المحاضرات ولقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والمسابقات الرياضية والأمسيات الوطنية، حيث نظمت فعاليات برنامج “نحن أبناء كوكب الأرض” مع عدد من المتخصصات، وشملت الفعاليات برنامج تدريب الشباب (الحوار الفكري ) بالشراكة مع جامعة الحدود الشمالية و لقاء شبابي ، كما شمل أسبوع تلاحم ورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية . إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان دور التعليم في المنطقة قدمها مدير التعليم في الحدود الشمالية ، ومحاضرة لمعالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء بعنوان “أمة وسطا، و جلسة حوارية حملت عنوان ” المرأة شريك في رؤية 2030 ” قدمتها الدكتورة مها المنيف والأستاذة سناء باحسن . تلاها أمسية وطنية ’ أستعرض خلالها فن الشعر في المنطقة وعدد من القصائد التي تؤكد النسيج الاجتماعي للمنطقة ، وملتقى الإعلام الجديد تحت عنوان “دور وسائط الإعلام وسائل الجديد في المحافظة على الوحدة الوطنية” .

وشهد أسبوع تلاحم زيارة قافلة الحوار لعدد من مدارس المنطقة وإقامة برامج حوارية ’ كما شهد أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الحدود الشمالية عددا من الفعاليات المصاحبة منها معرض الجهات الحكومية . وتكريم الجهات الفائزين في المسابقات الرياضية ، وشركاء المركز من الإعلاميين الذي ساهموا في تغطية الملتقى .