انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد ومحمد بن زايد

أبو ظبي(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

اقرأ أيضًا: