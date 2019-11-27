تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة في حفل الهلال

ماجد محمد(صدى):

وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، جماهير الهلال بمفاجأة خلال حفل تتويج فريقهم بالبطولة الآسيوية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على تويتر: فيه مفاجأة في حفل الهلال بكره.

ولم يكشف آل الشيخ عن المزيد من تفاصيل المفاجأة التي سيتم تقديمها للجماهير خلال احتفالية موسم الرياض.

وتوج الهلال بطلا لدوري أبطال أسيا 2019 بعد الفوز على أوراوا الياباني بهدفين مقابل لا شئ الأحد الماضي.