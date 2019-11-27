ولي العهد يصافح أطفال الإمارات ويستجيب لرغباتهم (فيديو)

نايف السالم(صدى):

استجاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لرغبات الأطفال الذين اصطفوا لتحيته داخل قصر الوطن، وبدأ في مصافحتهم.

وخلال دخول سموّه مع الشيخ محمد بن زايد إلى القصر، اصطف الأطفال على الجانبين لتحيتهما، ثم بدأوا في مد أيديهم للسلام عليه، وهو ما استقبله سموه بابتسامته المعهودة وصافحهم.

ووصل سمو ولي العهد، مساء اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، حيث لاقت زيارته ترحيبًا كبيرًا وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.