جمعية حقوق الانسان بعسير تنفذ برنامج حول العنف ضد المرأة

محمد السعران(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبالتعاون بين كلاً من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعسير وجمعية الجنوب النسائية الخيرية ومن منطلق نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص فقد تم تنفيذ برنامج حول العنف ضد المرأة مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٣/٢٩ هـ بمقر جمعية الجنوب النسائية الخيرية وبحضور ٤٥ سيدة و١٢ طفل وعدد من منسوبات الجمعية

شارك في البرنامج من فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير كل من :

الدكتورة / دولة محمد آل مانع عضوة الجمعية و الأستاذة / ربــا عبدالله القبطي سكرتيرة القسم النسائي

وقد بدأت الدكتورة البرنامج بتوضيح المفهوم العام للعنف وأسبابه من الناحية الدينية والاجتماعية والأسرية و الآثار المترتبة علية الجسدية والنفسية والسلوكية والاجتماعية وأثرها على الفرد والمجتمع ,وذكرت الفئات الأكثر عرضة للعنف من النساء والأطفال وكبار السن .

وأكدت بضرورة رفع الوعي بالمجتمع ومعرفة كيفية التعامل مع المعنف والتواصل مع الجهات المختصة ,

وقد تم استقبال الأسئلة من قبل الحاضرات والرد على استفساراتهن وتعريفهن بالرقم الخاص بمركز البلاغات والحماية من الإيذاء (1919).

وفي نهاية البرنامج تم توزيع الوروود بشعار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، والمنشورات التي تعنى بالمرأة وحقوقها كما تم توزيع مطبوعات خاصة بالأطفال .

ذكر ذلك المشرف على فرع الجمعية بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي وأضاف إن فرع الجمعية ينفذ هذا البرنامج وغيره من البرامج بالتزامن مع الأيام العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان من منطلق نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بدور الجمعية في هذا الإطار .

كما شكر الدكتور الشعبي الأستاذة إيمان القحطاني والأستاذة منى القرشي والأستاذة ريم الحرفش من جمعية الجنوب النسائية .

والدكتورة دولة محمد آل مانع عضوة الجمعية والاستاذة ربا عبدالله القبطي سكرتيرة القسم النسائي على جهودهم في الإعداد وتنفيذ البرنامج.