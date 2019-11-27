حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التوقعات ما زالت تشير إلى هطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تشمل مناطق حائل، القصيم ، الشرقية والاجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.