أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير النمساوي متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية من جانبه عبر السفير النمساوي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.