بالصور.. زينب العلي تصدم جمهورها وتخلع الحجاب

خالد الظفيري(صدى):

صدمت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية زينب العلي، جمهورها بالظهور لأول مرة بشعرها دون حجاب، معلنة تخليها عن ارتداء «التوربان».

ونشرت «العلي» على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لها بشعرها لأول مرة، دون أي تعليق لها.

ويعد «التوربان» هو الذي ميزها على مدار مسيرتها في مجال الإعلام والسوشيال ميديا بداية من 2015 وحتى الآن، فتجربتها مشابهه لمواطنتها آسيا عاكف التي خلعت الحجاب قبل شهرين أيضًا.

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصورة، بعضهم رحب باللوك والظهور الجديد مؤكدين أن هذا هو القرار السليم، بينما هاجمها البعض الآخر.